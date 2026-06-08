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AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: “Uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelede 706 operasyon düzenlendi”

Bakan Gürlek: “Uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelede 706 operasyon düzenlendi”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirildiğini, 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakan Gürlek: “Uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelede 706 operasyon düzenlendi”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gençleri ve aile yapısını hedef alan suçlarla mücadele

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına karşı kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Gürlek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında 706 operasyon

81 ildeki Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı ile sağlanan iş birliği çerçevesinde operasyonların sürdüğünü belirten Gürlek, mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gürlek, “81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin iş birliği ve eşgüdüm sayesinde mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir.” dedi.

4 bin 606 şüpheli tutuklandı

Operasyonların sonuçlarına ilişkin bilgi veren Gürlek, toplam 9 bin 381 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

Gürlek, “Bu operasyonlar neticesinde 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1.317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.” ifadelerini kullandı.

İstanbul ilk sırada yer aldı

İstanbul’un operasyonların en yoğun yürütüldüğü il olduğunu belirten Gürlek, kentte 2 bin 531 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gürlek, “İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başına gelmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonlarda görev alanlara teşekkür

Açıklamasında operasyonlarda görev alan kurum ve personele teşekkür eden Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti.

Gürlek, “Bu vesileyle; Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma kolluk birimlerimize, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“Suç odaklarına geçit vermeyeceğiz”

Mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Gürlek, “Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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