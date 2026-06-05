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AjansHaber Gündem TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti

TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti

TOKİ’nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçe dağılımı belli oldu. Konutlar için başvurular 15 Haziran’da başlayacak, satış süreci 17 Temmuz’a kadar sürecek.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’nda yaptığı değerlendirmede, TOKİ’nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını açıkladı.

Projede üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin liradan başladığı projede aylık taksitlerin yaklaşık 18 bin liradan başlayacağı belirtildi. Peşin ödemelerde yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim uygulanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade imkanı sunulacak.

İl ve ilçelere göre konut dağılımı

Projede en fazla konutun satışa sunulacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak öne çıktı.

Ankara’nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir’in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satışa sunulacak.

İl ve ilçelere göre dağılım şu şekilde açıklandı:

Antalya’da 46, Edirne’de 127, Kırklareli’nde 139, Tekirdağ’da 424, Çanakkale’de 108, Balıkesir’de 213, Bursa’da 2 bin 200, Kocaeli’de 423, Sakarya’da 20, Düzce’de 130, Bilecik’te 206, Kütahya’da 127, Manisa’da 115, Aydın’da 310, Muğla’da 97, Denizli’de 319, Burdur’da 269, Isparta’da 176, Afyonkarahisar’da 396, Eskişehir’de 565, Konya’da 998, Karaman’da 120, Mersin’de 272, Aksaray’da 219, Kırşehir’de 220, Kırıkkale’de 85, Çankırı’da 83, Karabük’te 127, Zonguldak’ta 19, Kastamonu’da 28, Çorum’da 157, Yozgat’ta 216, Kayseri’de 104, Hatay’da 1240, Gaziantep’te 7, Kahramanmaraş’ta 1073, Malatya’da 1000, Sivas’ta 203, Tokat’ta 59, Amasya’da 68, Samsun’da 684, Giresun’da 38, Gümüşhane’de 44, Erzincan’da 37, Elazığ’da 61, Bingöl’de 88, Mardin’de 452, Batman’da 588, Siirt’te 294, Şırnak’ta 275, Hakkari’de 86, Van’da 161, Bitlis’te 262, Muş’ta 147, Ağrı’da 118, Kars’ta 48, Erzurum’da 21, Bayburt’ta 172, Rize’de 5, Artvin’de 30, Ardahan’da 13, Nevşehir’de 317 konut satışa çıkarılacak.

Başvuru ve satış takvimi

Konutlar için başvurular 15 Haziran’da başlayacak. Satış süreci ise 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

TOKİ’nin söz konusu projesiyle orta gelir grubuna yönelik konut erişiminin artırılması ve farklı illerdeki barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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