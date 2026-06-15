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AjansHaber Gündem TOKİ’nin 64 ildeki 20 bin konutluk Açık Satış Kampanyası bugün başladı

TOKİ’nin 64 ildeki 20 bin konutluk Açık Satış Kampanyası bugün başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için Açık Satış Kampanyasında satışlar bugün başladı.

Editör
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TOKİ’nin 64 ildeki 20 bin konutluk Açık Satış Kampanyası bugün başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütüyor. Vatandaşlar bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları “başvuru önceliği” esasına göre satın alabiliyor. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

Açık Satış Kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabiliyor.

Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılırken, uygun şartları taşıyan vatandaşlar bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabiliyor.

Evlerin fiyatları, teslim süreçleri ve tüm bilgilere vatandaşlar “https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/” adresinden ulaşabiliyor.

Yapımı devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleştirilecek.

En fazla konut Bursa’da

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlıyor.

Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuluyor. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanırken, yüzde 50 peşinat ödeyenler yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından yararlanabiliyor. Peşinatın yüzde 25’ini peşin, kalan yüzde 25’ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya varan vade imkanı sunuluyor.

Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa’da 2 bin 190, Ankara’da 2 bin 62, Hatay’da 1238, Kahramanmaraş’ta 1073 ve Malatya’da 1000 satışa sunuluyor.

Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı’da TOKİ tanıtım ofisleri hizmet veriyor.

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