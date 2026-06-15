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AjansHaber Gündem Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım”

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım.” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu bildiren Bakan Yumaklı, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır."

#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
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