Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Dış politikadan ekonomiye kritik gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde yapılacak toplantıda, dış politikadan güvenliğe, ekonomiden kalkınma hedeflerine kadar birçok başlık kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Toplantıda özellikle son dönemde uluslararası diplomasinin merkezine yerleşen gelişmeler ile Türkiye’nin güvenlik ve ekonomi politikalarına ilişkin yol haritasının gözden geçirilmesi bekleniyor.

ABD-İran anlaşmasının bölgesel etkileri değerlendirilecek

Kabinenin dış politika gündeminin ilk sırasında, ABD ile İran arasında varılan ve 19 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde imzalanması planlanan barış anlaşması bulunuyor.

28 Şubat’ta başlayan çatışma sürecinin ardından taraflar arasında uzlaşının sağlanmasında yürütülen diplomatik temasların sonuçları masaya yatırılacak. Türkiye’nin süreç boyunca sürdürdüğü diplomatik girişimlerin ardından ortaya çıkan yeni tablonun bölgesel güvenlik, enerji koridorları ve ekonomik dengeler üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ayrıca anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından izlenecek diplomatik ve stratejik adımların da ele alınması öngörülüyor.

NATO Zirvesi hazırlıkları gözden geçirilecek

Toplantıda, Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarının son durumu da değerlendirilecek.

Türkiye’nin ittifak içerisindeki rolü, zirvede öne çıkacak başlıklar ve güvenlik gündemine ilişkin hazırlıkların ilgili bakanlar tarafından Kabine üyelerine sunulması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki gelişmeler masada

Kabinenin önemli gündem maddelerinden biri de Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler olacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fransa ile imzaladığı askeri iş birliği anlaşmasının bölgesel dengelere etkileri değerlendirilecek. Ankara’nın, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik politikaları ile Doğu Akdeniz’de izlenecek stratejiler toplantıda ele alınacak.

Türkiye’nin deniz yetki alanları ve bölgedeki çıkarlarının korunmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

“Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen aşama görüşülecek

İç politika başlıkları arasında ise “Terörsüz Türkiye” süreci öne çıkıyor.

Güvenlik birimlerinin sahadaki çalışmaları ile terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin son durum Kabine üyeleriyle paylaşılacak. Sürecin hukuki boyutuna ilişkin planlanan düzenlemeler ve önümüzdeki döneme yönelik çalışmalar da toplantıda istişare edilecek.

Ekonomide son veriler değerlendirilecek

Kabinenin ekonomi başlığında ise Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Makroekonomik göstergelerdeki son durum, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, yatırım ve istihdam politikaları ile finans piyasalarındaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomi yönetiminin sunacağı veriler doğrultusunda mevcut programın sonuçları ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin gözden geçirilmesi bekleniyor.