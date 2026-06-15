Ben-Gvir’den ABD-İran mutabakatına tepki: “Trump’ın anlaşması bizi bağlamaz”

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden diplomatik temasların ardından varılan mutabakat, İsrail siyasetinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İsrail hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, anlaşmaya yönelik sert açıklamalarda bulunarak Tel Aviv yönetiminin güvenlik politikalarının dış aktörler tarafından belirlenemeyeceğini savundu.

Sosyal medya hesabından tepki gösterdi

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Donald Trump’ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD’nin bir sömürgesi (tebaası) değil.” ifadesini kullandı.

“Bu anlaşmaya ortak değiliz”

İsrail ordusunun Lübnan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi gerektiğini iddia eden Ben-Gvir, şunları kaydetti:

“Güvenliğimizi güvence altına almayan bu anlaşmaya ortak değiliz ve bu anlaşma bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Hizbullah’ın tamamen dağıtılmasından daha az hiçbir şeye razı olmamalıyız. Kesinlikle İsrail’e yönelen ateş karşısında bir an bile sessiz kalmamalıyız.”

Beyrut’a yönelik saldırı tehdidi

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan her bir insansız hava aracı (İHA) veya füzenin, “Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesinde bir İsrail saldırısıyla sonuçlanacağını” öne sürdü.

ABD ve İran arasında mutabakata varılmıştı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran’ın mutabakata varıldığını duyurarak, “Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti.” ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanacağını açıklamıştı.