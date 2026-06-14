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AjansHaber Gündem AFAD’dan çok sayıda il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

AFAD’dan çok sayıda il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu verileri doğrultusunda bazı iller için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
AFAD’dan çok sayıda il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Uyarı kapsamında çok sayıda ilde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sarı kodlu alarm verilen bölgeler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarı paylaştı.

Buna göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’da ise Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Akdeniz’in doğusu da etkilenecek

Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimleri, Adana’nın doğu ilçeleri ve Hatay’ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFAD’dan kritik uyarı

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

#yağış
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