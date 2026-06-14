KADES ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu

Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak’ta bulunan iş yerindeki H.S., telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibinde görevli polis memuru T.B. ile iş yerindeki H.S.‘ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

Saldırının ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y., eski eşi H.S. ve polis memuru T.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan polis memuru T.B., Menteşe Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ağır yaralı olan H.S. ve G.Y.‘nin tedavilerinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.