MEB, LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunsuz şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıfta öğrenim gören 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okulda kurulan 64 bin 697 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yöneltildi.

İkinci oturumda ise öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soruyu yanıtladı.

Sınavın tamamlanmasının ardından Bakanlık, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını “www.meb.gov.tr” adresinden yayımladı.

Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak ve tercih süreci başlatılacak.