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AjansHaber Gündem Kırklareli merkezli 6 ilde sahte engelli raporu operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Kırklareli merkezli 6 ilde sahte engelli raporu operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Kırklareli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz engelli raporu düzenleyerek bazı kişilerin sosyal yardım, bakım maaşı, vergi indirimi ve malulen emeklilik gibi haklardan haksız şekilde yararlanmasını sağladıkları öne sürülen suç örgütlerine yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı.

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Kırklareli merkezli 6 ilde sahte engelli raporu operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamu personelinin de aralarında yer aldığı ve “Bilgiçler” ile “Kavmazlar” olarak bilinen suç örgütlerinin usulsüz engelli raporu düzenlenmesine aracılık ettiği ve sahte belgelerle çeşitli kamu desteklerinden yararlanılmasını sağladığı tespit edildi.

Başsavcılık koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık bir yıl boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında 2 doktor, 3 tıbbi sekreter ve sahte engelli raporuyla engelli KPSS kontenjanından öğretmen olarak atandığı öne sürülen bir kişinin de bulunduğu 21 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı 119 kişi belirlendi.

Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Mersin’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 13’ü “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak” suçlarından tutuklandı. Beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada, suç örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 12 kişinin ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın aldığı, 38 kişinin engelli aylığı aldığı, 14 kişinin vergi indirimi ve malulen emeklilik hakkı elde ettiği, 30 kişinin de aynı yöntemle malulen emekli olmak için SGK’ye başvurduğu belirlendi.

Örgütlerin sahte rapor ve belgeler karşılığında yaklaşık 17 milyon 850 bin lira haksız kazanç sağladığı, kamu zararının ise yaklaşık 100 milyon lira olduğu tespit edildi.

Şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, sahte evraklarla usulsüz engelli raporu aldığı değerlendirilen 119 kişi de yeniden değerlendirilmek üzere hakem heyetine sevk edildi.

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