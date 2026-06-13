Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma” onaylandı.

Anlaşmayla birlikte iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşları, karşılıklı seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Karara göre, söz konusu pasaport hamilleri, her 180 günlük dönemde 90 günü aşmamak şartıyla diğer tarafın ülkesine giriş, transit geçiş, çıkış ve geçici kalış amacıyla yapacakları seyahatlerde vize almak zorunda olmayacak.