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AjansHaber Gündem Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı

Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı’nın ikinci gününde Türkiye’nin COP31 ev sahipliği sürecini resmiyete döken “COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nı imzaladı.

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Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, düzenlenen imza töreninde Simon Stiell ile protokole imza attı. Kurum, BM sekretaryasıyla yürütülen yapıcı iş birliğinin önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Kurum, Bonn programı kapsamında Afrika İklim Müzakere Grubu, Küçük Ada Devletleri (AOSIS) Müzakere Grubu, Şemsiye Müzakere Grubu, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Grubu ile Arap Ülkeleri Grubu temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı JochenFlasbarth ile ikili temaslarda bulundu.

Uluslararası heyetlerin ve müzakere gruplarının taleplerini dinleyen Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir COP süreci için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Murat Kurum
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