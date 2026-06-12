Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı

Orta Doğu merkezli jeopolitik tansiyonun yükselmesi, küresel ekonomide enerji arz şoku ve lojistik kırılganlık risklerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Özellikle dünya petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin olası kesintiler, yalnızca enerji piyasalarını değil, enflasyon dinamiklerini, büyüme beklentilerini ve küresel finansal istikrarı da doğrudan etkiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) son değerlendirmeleri, söz konusu risklerin küresel ekonomi üzerinde senaryo bazlı şok etkileri oluşturabileceğine işaret ediyor.

IMF: "Büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler artıyor"

Uluslararası Para Fonu analizlerinde, Orta Doğu kaynaklı çatışmaların küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdığı vurgulanıyor.

Kuruma göre enerji fiyatlarındaki ani yükselişler küresel enflasyonu yeniden tetikleyebiliyor, finansal piyasalarda risk iştahını azaltabiliyor ve gelişmekte olan ekonomileri sermaye çıkışlarına karşı daha kırılgan hale getirebiliyor.

IMF’nin Küresel Finansal İstikrar Raporunda da jeopolitik gerilimler, piyasa oynaklığını artıran dışsal şoklar arasında değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı küresel enerji akışında kritik rol oynuyor

Uluslararası Enerji Ajansı verileri, Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol arzı açısından stratejik bir dar boğaz niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.

IEA analizlerine göre küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu hat üzerinden gerçekleşirken, olası bir kesinti Brent petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabiliyor. Ayrıca alternatif boru hatlarının kısa vadede tam ikame kapasitesine sahip olmadığı belirtiliyor.

Enerji piyasası raporları, özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde arz güvenliğinin daha kırılgan hale geldiğini ve fiyat oynaklığının yükseldiğini gösteriyor.

Deniz ticaretinde maliyet baskısı

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından kritik geçiş noktaları arasında gösterilen Hürmüz Boğazı, küresel enerji akışının en hassas bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

EIA analizlerinde günlük petrol akışının büyük ölçüde bu koridorlara bağlı olduğu, bölgesel gerilimlerin sigorta ve navlun maliyetlerini artırdığı, alternatif rotaların ise hem maliyet hem de kapasite açısından sınırlı olduğu ifade ediliyor.

Enerji şoku ticaret ve enflasyonu da etkiliyor

Dünya Bankası ve UNCTAD analizleri, enerji fiyatlarındaki artışların özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde çift yönlü baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Bu kapsamda gıda ve yakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşurken, ithalat maliyetleri artıyor, cari açık ve bütçe dengelerinde bozulmalar görülebiliyor.

OECD ise enerji kaynaklı şokların G20 ülkelerinde para politikaları üzerinde sıkılaştırıcı etki oluşturduğunu ve küresel büyümeyi baskıladığını değerlendiriyor.

UNCTAD da deniz taşımacılığı maliyetlerindeki yükselişin küresel ticaret hacminde daralmaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Küresel ekonomide jeopolitik risklerin etkisi güçleniyor

Uzmanlara göre mevcut görünüm, küresel ekonominin giderek daha fazla jeopolitik risk primleri üzerinden fiyatlandığı yeni bir döneme işaret ediyor. Enerji arz güvenliği artık yalnızca üretim ve talep dengeleriyle değil, aynı zamanda bölgesel çatışmaların seyriyle de doğrudan şekilleniyor.

Uluslararası kuruluşların ortak değerlendirmeleri, Orta Doğu’daki gerilimin seyri ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin küresel ekonomide kırılganlığı artıran temel unsurlar arasında yer almaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Kuruluşlara göre enerji arzında yaşanabilecek sınırlı bir kesinti dahi küresel enflasyon, büyüme ve ticaret dengeleri üzerinde zincirleme etkiler yaratabilecek potansiyele sahip bulunuyor.