Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Lübnan’a askeri müdahale niyetimiz yok"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yaptığı değerlendirmelerde Lübnan ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan’da yaşanabilecek herhangi bir kaosun doğrudan Suriye’ye yansıyacağını ifade eden Şara, ülkesinin Lübnan’a askeri müdahalede bulunma niyetinin olmadığını söyledi.

Lübnan hükümetiyle güvenli bir çıkış yolu bulunmasına yönelik çözümler üzerinde çalıştıklarını belirten Şara, çözümün yalnızca güvenlik odaklı olmaması gerektiğini ve silah kullanımı ile savaş-barış kararlarında tek yetkilinin devlet olması gerektiğini dile getirdi.

İsrail ile çatışmadan kaçındıklarını ifade eden Şara, bazı ülkelerin katılımıyla İsrail ile güvenlik anlaşmasına ulaşılması için çalıştıklarını belirterek, böyle bir anlaşmanın Suriye’nin Golan Tepeleri üzerindeki haklarından vazgeçmeden kapsamlı bir barışın önünü açabileceğini söyledi.

Şara ayrıca, Suriye’deki Rus askeri üslerinin geleceğine ilişkin Moskova ile yürütülen görüşmelerin henüz tamamlanmadığını kaydetti.