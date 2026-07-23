1300’den fazla İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Kudüs Valiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya, İsrail polisinin koruması altında 1300’den fazla İsrailli’nin baskın düzenlediğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İsrail polisinin fanatik İsrailli grupların 150 kişilik gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya girişine izin verdiği, bu nedenle baskına katılanların sayısının 1300’ü aştığı ve girişlerin gün boyunca sürdüğü belirtildi.

Müslümanların girişine engel

Açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın kapıları ile Eski Şehir çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdığı, Müslümanların ibadet amacıyla Aksa’ya girişini engellediği ifade edildi.

Sabah namazında çok az sayıda Müslümanın camiye girebildiği belirtilen açıklamada, İsrail polisinin bazı Müslümanlara müdahalede bulunduğu ve Mescid-i Aksa’nın avlularında yoğun şekilde konuşlandığı aktarıldı.

Aksa’da dini ritüeller gerçekleştirildi

Kudüs Valiliği, baskına katılan İsraillilerin Mescid-i Aksa’nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiğini, aşırılık yanlısı grupların ise katılımın 5 bin kişiye ulaşması amacıyla baskın çağrıları yaptığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud milletvekili Amit Halevi’nin de baskına katılan isimler arasında yer aldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Yahudilerin dini günü Tisha B’Av dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya geniş çaplı baskın yapılması çağrısında bulunmuştu.