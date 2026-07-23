Gümrüklerde 6 ayda 63 milyar liralık kaçakçılık engellendi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince 2026’nın ilk yarısında yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni nesil teknolojiye sahip sistemler ve gelişmiş analiz teknikleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında ocak-haziran döneminde 3 bin 433 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla 62 milyar 727 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

37,9 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda;

37,9 ton uyuşturucu madde,

1 milyon 689 bin makine aksamı,

880 bin 365 elektrik-elektronik eşya,

4 milyon 792 bin tıbbi malzeme,

başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil ürünlerine kadar geniş yelpazede kaçak eşyaya el konuldu.

Haziranda 22,4 milyar liralık yakalama

Haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 640 operasyonda 22 milyar 415 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu operasyonlarda;

25,4 ton uyuşturucu madde,

371 bin 564 tıbbi malzeme,

96 ton akaryakıt,

278 araç ile tütün mamullerinden tarihi eserlere, makine aksamından tekstil ürünlerine kadar çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

“Kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor”

Bakanlık açıklamasında, Gümrük Muhafaza ekiplerinin ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete neden olan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermediği vurgulandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığınca 2026’nın “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edilmesi kapsamında, aileyi zararlı unsurlardan korumak ve özellikle çocukların fiziksel ile psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.