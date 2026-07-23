İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 30 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Soruşturma kapsamında ihale süreçleri incelendi

Soruşturma kapsamında savcılıkça alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki beyanlar ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda İzmit Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihaleler incelemeye alındı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, ihaleyi kazanan ve teklif veren bazı firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkisi bulunduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para talep edildiği ve belediye başkanının eşi Murat Hürriyet’in ihale süreçleri ile personel alımı ve kadro belirlenmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

Bu tespitler üzerine savcılık tarafından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Antalya, Kırıkkale, Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 28 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarda yakalanan 2 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 30’a yükseldi.