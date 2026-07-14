ABD Başkanı Trump: "ABD, Irak’ta yanlış ülkeye saldırdı ve büyük hasara yol açtı"

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından Irak’ın işgal edilmesini eleştirerek, “Yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar.” dedi. Trump ayrıca Irak’tan ABD askerlerinin çekilmesine ve İran’la yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yanlış ülkeye saldırdılar”

Irak savaşına başından beri karşı çıktığını söyleyen Trump, “Hep şunu söylüyordum, Irak’a girmeyin. Irak’a saldırmayın. Açıkçası, yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar.” ifadelerini kullandı.

Trump, Zeydi’nin seçim sürecindeki performansını överken, iki ülke arasında özellikle petrol sektöründe geliştirilecek iş birliklerine dikkat çekti.

“Irak’ta artık orduya ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz”

ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, ülkede artık askeri varlığa ihtiyaç duymadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Artık orada orduya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz. Elinizde çok büyük bir fırsat var. Petrol şirketlerinin hepsi şimdi içeri giriyor, Irak’la ortaklıklar yapıyor ve çok iyi anlaşıyorlar. Bu, orada orduya ihtiyacımızın olmadığı çok büyük bir ilişki.”

Trump, ihtiyaç duyulması halinde Irak’ı korumak için bölgede bulunabileceklerini ancak böyle bir gereklilik öngörmediklerini de ifade etti.

Irak Başbakanı: "DEAŞ’la mücadele 400 milyar dolardan fazlaya mal oldu"

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ise ülkesinin terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği mücadelenin 400 milyar dolardan fazla maliyet oluşturduğunu söyledi.

DEAŞ’la mücadelenin Irak’ın altyapısında büyük yıkıma yol açtığını belirten Zeydi, “Bugün Irak’ın bazı şehirleri tamamen yıkılmış durumda, yaşam kampları gibiler. Onları evlerine geri döndürmek için bir planımız var. Adil bir paya ihtiyacımız var.” dedi.

İran’a yönelik açıklamalar

Trump, İran’la yaşanan gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “İki gün önce bir anlaşmamız vardı. Tamamlanmıştı ve sonra birdenbire yapamadılar. Anlaşmada bir şeyleri beğenmediler. Yapamadılar ve önce onlar ateş açtı.” ifadelerini kullandı.

İran’ın geçmişte Orta Doğu’da “zorbalık” yaptığını savunan Trump, “Irak’a zorbalık ettiler. Her ülkeye zorbalık ettiler. Orta Doğu’daki diğer ülkelerde korku hakimdi. Ancak artık korku yok çünkü askeri kapasiteleri yerle bir edildi.” diye konuştu.

Trump, Irak’la geliştirilen ilişkiler sayesinde Orta Doğu ülkelerinin “daha önce hiç olmadığı kadar” birbirine yakınlaştığını da öne sürdü.