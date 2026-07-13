Trump: "Hürmüz Boğazı’nı muhtemelen biz yöneteceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Fox News’e verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ellerinde tutacaklarını ve geçişleri yönetebileceklerini söyledi.

“Boğazı elimizde tutacağız”

Sunucunun İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik tutumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, “(Hürmüz) Boğazı biz devralıyoruz. Onların (İran’ın) hiçbir şeyi yok.” ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik baskıyı sürdüreceklerini belirten Trump, “İran’ı çok sert vurmaya devam edeceğiz. Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın gardiyanları olacağız.” dedi.

“Karşılığında ödeme almalıyız”

Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini uzun yıllardır ABD’nin sağladığını öne sürerek, bunun karşılığında ödeme alınması gerektiğini savundu.

“Uzun yıllar yaptığımızın aksine bunu hiçbir karşılık olmadan yapmamız beklenemez. Boğazı 50 yıldan uzun süre koruduk ve karşılığında hiç para almadık. Tüm parayı onlar aldı.” diyen Trump, ABD’nin bugüne kadar Hürmüz Boğazı’nı “boşuna koruduğunu” ileri sürdü.

“İran anlaşmaları bozuyor”

Trump, İran ile yürütülen müzakerelere de değinerek taraflar arasında bir anlaşma bulunduğunu ancak bunun Tahran yönetimi tarafından bozulduğunu iddia etti.

Dün 11 saat süren görüşme gerçekleştirildiğini belirten Trump, “Anlaşma tamamdı ama sonra bozdular. Hep bozuyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran’ın kendisinden “hiçbir şey alamadığını” savunurken, eski ABD Başkanı Barack Obama başta olmak üzere önceki yönetimleri, Tahran’a karşı yeterince sert politika izlememekle eleştirdi.