13 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “NATO Zirvesi’ni başarıyla gerçekleştirdik
15:58 AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent’in "kaçış planı" ortaya çıktı
12:16 73 ilde uyuşturucu operasyonu: 985 kilogram uyuşturucu ve 1,6 milyon hap ele geçirildi
12:15 İstanbul’da FETÖ’ye son 10 yılda 9 bin 626 operasyon: 13 bin 272 şüpheli tutuklandı
AjansHaber Dünya Trump: "Hürmüz Boğazı’nı muhtemelen biz yöneteceğiz"

Trump: "Hürmüz Boğazı’nı muhtemelen biz yöneteceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü “muhtemelen” kendilerinin üstleneceğini belirterek, geçişlerin güvenliğini sağlayacaklarını ve bunun karşılığında ödeme almaları gerektiğini savundu.

Yayınlanma
14
Trump: "Hürmüz Boğazı’nı muhtemelen biz yöneteceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Fox News’e verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ellerinde tutacaklarını ve geçişleri yönetebileceklerini söyledi.

“Boğazı elimizde tutacağız”

Sunucunun İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik tutumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, “(Hürmüz) Boğazı biz devralıyoruz. Onların (İran’ın) hiçbir şeyi yok.” ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik baskıyı sürdüreceklerini belirten Trump, “İran’ı çok sert vurmaya devam edeceğiz. Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın gardiyanları olacağız.” dedi.

“Karşılığında ödeme almalıyız”

Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini uzun yıllardır ABD’nin sağladığını öne sürerek, bunun karşılığında ödeme alınması gerektiğini savundu.

“Uzun yıllar yaptığımızın aksine bunu hiçbir karşılık olmadan yapmamız beklenemez. Boğazı 50 yıldan uzun süre koruduk ve karşılığında hiç para almadık. Tüm parayı onlar aldı.” diyen Trump, ABD’nin bugüne kadar Hürmüz Boğazı’nı “boşuna koruduğunu” ileri sürdü.

“İran anlaşmaları bozuyor”

Trump, İran ile yürütülen müzakerelere de değinerek taraflar arasında bir anlaşma bulunduğunu ancak bunun Tahran yönetimi tarafından bozulduğunu iddia etti.

Dün 11 saat süren görüşme gerçekleştirildiğini belirten Trump, “Anlaşma tamamdı ama sonra bozdular. Hep bozuyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran’ın kendisinden “hiçbir şey alamadığını” savunurken, eski ABD Başkanı Barack Obama başta olmak üzere önceki yönetimleri, Tahran’a karşı yeterince sert politika izlememekle eleştirdi.

#ABD
#hürmüz boğazı
#iran
ABD-İran geriliminde tansiyon yükseldi
ABD-İran geriliminde tansiyon yükseldi
#Dünya / 12 Temmuz 2026
ABD ile İran arasında gece boyunca süren saldırılar gerilimi tırmandırdı
ABD ile İran arasında gece boyunca süren saldırılar gerilimi tırmandırdı
#Gündem / 09 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Ankara Zirvesi öncesi Orta Doğu'da kritik hamle: Macron'nun tarihi Şam ziyaretinin perde arkası
Ankara Zirvesi öncesi Orta Doğu'da kritik hamle: Macron'nun tarihi Şam ziyaretinin perde arkası
Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 31 yıl geçti
Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 31 yıl geçti
İsrail basını: "Erdoğan, Türkiye’yi bölgesel süper güç konumuna taşıyor"
İsrail basını: "Erdoğan, Türkiye’yi bölgesel süper güç konumuna taşıyor"
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti
AB Komisyonundan Meta’ya Facebook ve Instagram uyarısı
AB Komisyonundan Meta’ya Facebook ve Instagram uyarısı
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Gündem
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani yaşamını yitirdi
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani yaşamını yitirdi
Trump, NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ve Şara ile görüşecek
Trump, NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ve Şara ile görüşecek
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.