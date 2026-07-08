İsrail basını: "Erdoğan, Türkiye’yi bölgesel süper güç konumuna taşıyor"

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, Ankara’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenlik ve diplomasi alanındaki vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye’nin bölgesel bir süper güç olma yolunda önemli adımlar attığını yazdı.

"Ankara’nın artık yalnızca silah tedarik eden bir ülke değil"

Haberde, zirvenin yalnızca NATO gündeminin ele alındığı bir toplantı olmanın ötesine geçtiği, Türkiye’nin uluslararası sistemde üstlenmek istediği yeni rolün sergilendiği stratejik bir platforma dönüştüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinin, Ankara’nın bölgesel ve küresel siyasetteki ağırlığını pekiştirdiği değerlendirmesine yer verildi.

Gazete, Türkiye’nin 355 bin aktif ve 378 bin yedek personeliyle NATO’nun ABD’den sonraki en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu vurgularken, son 10 yılda savunma sanayisinde kaydedilen gelişmeler sayesinde Ankara’nın artık yalnızca silah tedarik eden bir ülke değil, aynı zamanda güvenlik politikalarını şekillendirebilen stratejik bir aktöre dönüştüğünü belirtti.

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin Avrupa’nın yeni savunma mimarisinde daha fazla yer alması için girişimlerini sürdürdüğü ve özellikle Avrupa Birliği’nin 150 milyar avroluk SAFE savunma programına Türkiye’nin dahil edilmesi yönündeki çağrılarını gündemde tuttuğu aktarıldı.

“Türkiye mevcut düzeni değiştirmek isteyen bir ülke”

Gazeteye değerlendirmelerde bulunan Ariel Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi, Türkiye uzmanı Dr. Assa Ophir, Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika çizgisinin askeri kapasiteyle desteklendiğini söyledi.

Ophir, Türk karar alıcıların diplomatik hedeflere ulaşabilmek için güçlü bir savunma altyapısının zorunlu olduğuna inandığını belirterek, “Türkiye’nin askeri tahkimatı kendi başına bir amaç değil, daha iddialı bir dış politikanın aracı. Ankara artık statükoyu koruyan değil, mevcut düzeni değiştirmeyi hedefleyen bir ülke konumunda.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e, Kafkasya’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Afrika ve Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada etkisini artırmayı hedeflediğini savunan Ophir, bunun ancak sınırların ötesine güç yansıtabilecek askeri kapasiteyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

NATO üyeliğinin katkısına dikkat çekildi

Dr. Ophir, Türkiye’nin NATO üyeliğinin de askeri kapasitesinin gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikatlar, standartizasyon, istihbarat paylaşımı ve gelişmiş ordularla birlikte çalışabilme kabiliyeti sayesinde önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Savunma sanayisindeki yükseliş öne çıkarıldı

Haberde, Stokholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine de yer verilerek, Türkiye’nin savunma sanayisinde dünyanın 11’inci sırasında bulunduğu ve küresel silah pazarından yüzde 1,8 pay aldığı belirtildi.

Savunma ihracatının 2024 yılında yüzde 29, 2025 yılında ise yüzde 48 arttığı aktarılan haberde, Türkiye’nin askeri harcamalarının da yükselmeye devam ettiği ifade edildi. SIPRI verilerine göre Türkiye’nin savunma bütçesi 2025 yılında reel olarak yüzde 7,2 artarken, son 10 yıldaki toplam artışın yüzde 94’e ulaştığı kaydedildi.

Gazete, Türkiye’nin 2025 yılı savunma harcamalarının yaklaşık 30 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın Yunanistan, Irak, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan ve diğer komşu ülkelerin toplam askeri bütçesini geride bıraktığını belirterek, bunun bölgesel güç dengelerinde dikkat çekici bir değişime işaret ettiğini yazdı.