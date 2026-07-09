ABD Başkanı Trump: "Türkiye çok iyi bir ortak oldu"

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından Türkiye’den ABD’ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’a yönelik son askeri operasyonlara değinen Trump, “Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık.” dedi.

"Askeri açıdan zaten kazandık"

İran’ın da bazı karşılıklar verdiğini ancak bunların ABD operasyonlarına cevap niteliğinde olduğunu savunan Trump, “Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı.” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın yeniden bir anlaşma yapmak istediğini öne sürerek, “Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim.” diye konuştu.

İran’ın ticari gemilere yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Trump, “Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye övgü: "Çok iyi bir ortak oldular"

NATO Ankara Zirvesi’ni "son derece verimli” olarak nitelendiren Trump, Türkiye ile ilişkilerden övgüyle söz etti.

“İki çok iyi gün geçirdik.” diyen Trump, “Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular.” ifadelerini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ise “Bu arada kendisi harikaydı.” dedi.

Şara ve Zelenskiy görüşmelerini değerlendirdi

Trump, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında da olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Şara’nın ülkesini birleştirme konusunda başarılı olduğunu savunan Trump, “Harika bir iş çıkardı. Suriye’yi birleştirdi.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin de “çok iyi geçtiğini” söyledi.

NATO’da birlik ve savunma harcamaları mesajı

Trump, NATO Zirvesi’nde Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma konusunda önemli adımlar attığını belirterek, “Bugün büyük bir birlik ve beraberlik vardı. NATO gerçekten uzun bir yol katetti.” dedi.

ABD’nin uzun yıllardır ittifak içinde adil olmayan bir mali yük üstlendiğini savunan Trump, Avrupa ülkelerinin daha fazla savunma harcaması yapmayı kabul ettiğini ifade etti.

Trump, “Bugünkü toplantı birçok meseleyi çözdü. İnsanlar ABD’ye uzun zamandır adil davranılmadığını anladı.” değerlendirmesinde bulundu.

İran konusuna yeniden değinen Trump, yaşananların “bir savaş değil, İran’ın nükleer silahlardan arındırılması meselesi” olduğunu öne sürerek, “Bence herkes bundan memnun olmalı.” ifadelerini kullandı.