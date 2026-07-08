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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleri Costa ve Von Der Leyen ile çalışma yemeğinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleri Costa ve Von Der Leyen ile çalışma yemeğinde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleri Costa ve Von Der Leyen ile çalışma yemeğinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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