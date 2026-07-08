Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleri Costa ve Von Der Leyen ile çalışma yemeğinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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