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AjansHaber Gündem Hollanda Başbakanı Jetten: "Güçlü NATO ile daha güçlü Avrupa inşa ediyoruz"

Hollanda Başbakanı Jetten: "Güçlü NATO ile daha güçlü Avrupa inşa ediyoruz"

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalarda, Avrupa’nın güvenliği için NATO’nun vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmek için çalışıyoruz.” dedi.

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Hollanda Başbakanı Jetten: "Güçlü NATO ile daha güçlü Avrupa inşa ediyoruz"

Jetten, zirvenin ardından yaptığı değerlendirmede Ankara’daki organizasyonun son derece başarılı geçtiğini ifade ederek, Türkiye’ye ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Savunma harcamalarında tarihi artış

Geçen yıl Lahey’de alınan savunma harcamalarını artırma kararlarının Ankara Zirvesi’nde somut adımlara dönüştüğünü vurgulayan Jetten, NATO müttefiklerinin yalnızca birlik mesajı vermediğini, aynı zamanda savunma yatırımlarını nasıl değerlendireceklerini de ortaya koyduklarını söyledi.

Hollanda’nın son yıllarda savunma harcamalarını üç katına çıkardığını belirten Jetten, savunmaya ayrılan yüzde 3,5’lik payın yasal güvence altına alınacağını ifade ederek, gelecek hükümetlerin de bu hedefe uymak zorunda kalacağını kaydetti.

Hibrit tehditlere karşı yatırım

Artırılan bütçenin hibrit tehditlerle mücadelede inovasyon projelerine ayrılacağını söyleyen Jetten, bunun ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını belirtti.

Ek olarak ayrılan yüzde 1,5’lik kaynağın ise kritik altyapının korunması amacıyla kullanılacağını ifade eden Hollanda Başbakanı, ülkesinin savunma sanayisini uzun vadeli yatırımlarla güçlendirmeyi hedeflediğini ve bu süreçte NATO müttefikleriyle yakın iş birliği yürüttüklerini söyledi.

Türkiye ile savunma sanayisinde iş birliği mesajı

Türkiye’nin NATO’nun en önemli müttefiklerinden biri olduğunun altını çizen Jetten, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Avrupa’nın güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Geçmişte ortak askeri görevlerde başarılı iş birlikleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Jetten, Avrupa’daki üretim kapasitesini artırmak amacıyla Türkiye’nin büyük savunma sanayi şirketleriyle daha yakın iş birlikleri kurulması gerektiğini dile getirdi.

Jetten, Avrupa’daki atıl üretim kapasitesi ile Türkiye’nin güçlü savunma üretim altyapısının bir araya gelmesinin NATO’nun savunma hedeflerine ulaşmasını hızlandıracağını ifade etti.

“En büyük tehdit Rusya”

Rusya’nın Avrupa güvenliğine yönelik en büyük tehdit olmaya devam ettiğini söyleyen Jetten, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Türkiye’nin savaşın başladığı günden bu yana hem diplomatik girişimleri hem de Ukrayna’ya sağladığı destekle önemli rol üstlendiğini vurgulayan Jetten, Orta Doğu’daki istikrarsızlığın da Avrupa’nın güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgede diplomatik çözümlere yaptığı vurgunun önemli olduğunu belirten Jetten, diplomasi sayesinde daha güvenli bir dünyanın inşa edilebileceğini ifade etti.

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