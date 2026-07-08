Meloni: "NATO birlik içinde ve kendini güçlendirmeye kararlı"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Meloni, İtalya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,8’ini savunma ve güvenliğe ayırdığını belirterek, “Savunma harcamalarına ilişkin taahhütlerimize uymak istiyoruz, bunu yapıyoruz ve yapacağız ancak bunu sürdürülebilir bir şekilde, içinde bulunduğumuz koşullara göre zamanlamayı, yöntemleri ve öncelikleri kendimiz belirleyerek gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın güvenliği konusunda daha bağımsız hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Meloni, “Avrupa’nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi. Bu, birilerine iyilik yapmak için değil hiç kimseye bağımlı olmamak içindir. Dolayısıyla bu, bir egemenlik meselesidir.” diye konuştu.

ABD birliklerinin Avrupa’dan çekileceğine ilişkin kendilerine herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını söyleyen Meloni, Ukrayna’ya askeri desteğin de süreceğini belirtti.

“Bugüne kadar askeri seçeneğin somut sonuçlar getirmediğine inanıyorum”

İran’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meloni, son saatlerde gelen haberlerden endişe duyduklarını belirterek, “İran’da yaşananlardan büyük endişe duyuyorum ve bunun bu hassas bölgedeki diğer alanlara da sıçrayabileceğini dışlayamayız.” dedi.

Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu vurgulayan Meloni, “İran’da müzakere ihtimaline dair umudumu kaybetmiş değilim. Bugüne kadar askeri seçeneğin somut sonuçlar getirmediğine inanıyorum. Müzakereler üzerinde ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İtalya da elbette bu doğrultuda çaba göstermeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump ile yaşadığı gerilim

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilime ilişkin soruları da yanıtlayan Meloni, Trump’ın kendisi hakkında yaptığı son paylaşıma ilişkin, “O konuya geri dönmeyeceğimi belirtmiştim.” demekle yetindi.

Trump’la ilişkilerine yönelik eleştirilere de cevap veren Meloni, “Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Siyasi yatırımı, Batı’nın birliğine olan inancımla yaptım. Bu, Trump’ın göreve gelmesiyle benimsediğim bir strateji değil, tüm muhataplarıma karşı izlediğim bir yaklaşımdır. Trump’la göç ve ‘woke’ kültürü gibi konularda ortak noktalarımız var. Olaylar gördüğümüz şekilde gelişiyor ama ben fikrimi değiştirmiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’a yönelik saldırılara katılmama kararlarının değişmediğini vurgulayan Meloni, “Bir gün bir karar alıp ertesi gün başka bir karar almıyoruz. İran’daki çatışmanın başlangıcından beri çok net bir çizgimiz vardı. Ciddi devletler gibi taahhütlerimize uyuyoruz. İran’a yönelik saldırılara katılmayacağımızı söyledik ve saldırılara katılmadık.” dedi.

“UNIFIL sonrası için koalisyon fikrimiz üzerinde çalışıyoruz”

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü görev süresinin 2026’da sona ereceğini hatırlatan Meloni, “UNIFIL sonrası için koalisyon fikrimiz üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Fransızlarla çalışıyoruz, teknik düzeydeyiz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştük. Büyük ilgi var, bu öneriyi UNIFIL’in görev süresi dolmadan önce sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, zirveye ev sahipliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ateşekkür ederek, “Mükemmel misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu sayesinde savunmadan yasa dışı göçle mücadeleye kadar ikili operasyonumuzu ilgilendiren birçok konuyu görüşme fırsatı bulduk ve bundan dolayı kendisine doğrudan teşekkür etme ve tebriklerimi sunma fırsatım oldu.” dedi.