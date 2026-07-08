08 Temmuz 2026 Çarşamba
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20:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Ankara’da görüştü
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14:12 Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında: Ankara’dan CAATSA ve F-35’de yeni dönem mesajı
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısında konuşuyor.

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