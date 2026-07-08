Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Ankara’da görüştü

Türkiye’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler arasında yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, müttefik ülke liderleriyle gerçekleştirdiği ikili temasların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
KAYNAK: (AA)
NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı
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