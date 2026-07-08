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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Ankara’da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Ankara’da görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Ankara’da görüştü
KAYNAK: (AA)

Türkiye’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler arasında yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, müttefik ülke liderleriyle gerçekleştirdiği ikili temasların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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