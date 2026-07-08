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Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları’na açtı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası süren Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nda ilk kez resepsiyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları’nı yeni yerleşkede ağırladı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Savunma Bakanları’nı inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nda ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve kapsamında Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nda kapıları ilk kez NATO Savunma Bakanları için açıldı.

Karargâhın Yıldız bölümünde düzenlenen resepsiyonda Yaşar Güler, konuk bakanları askeri bando eşliğinde karşıladı. Bakanlar, karşılama töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resepsiyonda konuşan Güler, yeni Ay Yıldız Yerleşkesi’nde konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek kampüsün Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlandığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının tek çatı altında toplanacağını ifade eden Güler, bu sayede müşterek harekat kabiliyetinin artırılmasının ve bürokratik süreçlerin hızlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Karargâhın yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirten Güler, tesisin dünyanın sayılı büyüklükteki askeri karargahları arasında yer alacağını ifade etti.

Güler ayrıca, Karargahı’nda güvenliğinin “Çelik Kubbe” stratejisi kapsamında en üst düzey hava ve kara savunma sistemleriyle sağlanacağını, yerleşkenin kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ile sevk ve idare imkanı sunacak akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatıldığını vurguladı.

Yeni karargahın yalnızca modern bir askeri tesis değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu belirten Güler, yerleşkenin hem Türkiye’nin hem de NATO İttifakı’nın savunma ve güvenliğine katkı sağlayacak önemli bir merkez olacağını söyledi.


 

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