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AjansHaber Gündem Türk savunma sanayisinin kapasitesi NATO Zirvesi’nde masaya yatırıldı

Türk savunma sanayisinin kapasitesi NATO Zirvesi’nde masaya yatırıldı

Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesi, NATO’nun caydırıcılık hedefleri ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilirlik kabiliyeti, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde ele alındı.

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Türk savunma sanayisinin kapasitesi NATO Zirvesi’nde masaya yatırıldı
KAYNAK: (AA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle Ankara Palas’ta düzenlenen “Müttefikler Ankara’da” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen “NATO Savunma Mimarisinin Yapıtaşı Olarak Türkiye’nin Savunma Sanayisi” başlıklı panelde, Türk savunma sanayisinin NATO’nun üretim, caydırıcılık ve birlikte çalışabilirlik hedeflerine sunduğu katkılar değerlendirildi.

“Türk savunma sanayisi güçlü bir tedarik zincirine sahip”

Panelde konuşan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, NATO Zirvesi’nin ittifakın gelecekteki caydırıcılık ve savunma stratejilerinin şekillendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk savunma sanayisinin en güçlü yönünün yalnızca teknoloji olmadığını vurgulayan İkinci, sektörün aynı zamanda müttefik ülkelerin çoğunda bulunmayan güçlü ve yetenekli bir tedarik zincirine sahip olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinde 3 bin 500’den fazla tedarikçinin faaliyet gösterdiğini aktaran İkinci, ROKETSAN’ın müşterilerine üst düzey savunma çözümleri sunmak amacıyla 2 binden fazla şirketle çalıştığını ve ürünlerini 50’den fazla ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

“Türkiye eşsiz bir savunma sanayisi ekosistemine sahip”

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise ülkelerin savunma sanayisine daha fazla bütçe ayırma kararı aldığını ancak asıl önemli konunun bu bütçeyi kısa sürede askeri kabiliyete dönüştürmek olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Savaşı’nın ardından savunma sanayisindeki anlayışın değiştiğine işaret eden Akyol, artık yalnızca teknolojik üstünlüğün yeterli olmadığını belirtti.

Bütçenin bulunduğunu ancak üretim kapasitesini artırmak için zamanın sınırlı olduğunu ifade eden Akyol, “Bu yeni gerçeklik açısından bakıldığında, Türkiye bu kapasiteye, dinamik ekosisteme ve son derece kapsamlı bir savunma sanayisi altyapısına sahip eşsiz ülkelerden biridir.” dedi.

ASELSAN’ın NATO katkısı

ASELSAN’ın NATO bünyesindeki çalışmalarına da değinen Akyol, şirketin NATO müttefiki ülkelerde yürüttüğü projeler hakkında bilgi vererek, Türk savunma sanayisinin ittifakın güvenlik mimarisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

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