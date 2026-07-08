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AjansHaber Gündem NATO liderleri Ankara’da aile fotoğrafında buluştu

NATO liderleri Ankara’da aile fotoğrafında buluştu

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen aile fotoğrafı çekiminde bir araya geldi.

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NATO liderleri Ankara’da aile fotoğrafında buluştu
KAYNAK: (AA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen zirvede liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, zirveye katılan liderlerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Rama, solunda Rutte yer aldı

Resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.

Liderler zirve toplantısına geçti

Aile fotoğrafının ardından liderler, Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı salonuna Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile sohbet ederek girdiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile ayaküstü sohbet etti

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

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