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AjansHaber Gündem AB’den ABD-İran gerilimi açıklaması: "Müzakereler daha da zorlaştı"

AB’den ABD-İran gerilimi açıklaması: "Müzakereler daha da zorlaştı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan askeri gerilimin, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik süreci daha da zorlaştırdığını belirtti.

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AB’den ABD-İran gerilimi açıklaması: "Müzakereler daha da zorlaştı"

Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz çevresindeki 80’den fazla askeri hedefi vurmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

“Hürmüz Boğazı açık kalmalı”

İran’ın daha önce varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı’nı yeniden ulaşıma açmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Kallas, son dönemde ticari gemilere yönelik saldırıların bu taahhütle çeliştiğini belirtti.

“Seyrüsefer serbestisi hiçbir şekilde engellenmemelidir.” diyen Kallas, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin küresel enerji arzı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

“İran’ın saldırıları kabul edilemez”

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların diplomatik çözüm ihtimalini zayıflattığını ifade eden Kallas, “ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten son derece zorlu olan müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor. İran’ın Bahreyn ve Kuveyt’e yönelik saldırıları kabul edilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Körfez gündemi masaya yatırılacak

Kallas, AB Dışişleri Bakanlarının 13 Temmuz’da Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirterek, toplantıda ateşkes sürecinin desteklenmesi, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz’de seyrüsefer serbestisinin korunması ve bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını bildirdi.

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