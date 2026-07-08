Romanya Dışişleri Bakanı Toiu: "Türkiye ile Karadeniz’de güçlü bir ortaklığımız var"

NATO Zirvesi için 20 yıl aradan sonra Türkiye’de bulunmanın sembolik bir anlam taşıdığını belirten Toiu, “Bu toplantı büyük önem taşıyor. NATO’ya, caydırıcılık gücü ve kolektif savunma kapasitesi nedeniyle her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisine yönelik yatırımların arttığına dikkat çeken Toiu, Romanya’nın NATO içerisinde daha büyük bir savunma tedarikçisi olmayı hedeflediğini belirterek, bunun hem istihdama hem de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Toiu, 2025 yılında Romanya’da düzenlenen NATO Sanayi Forumu’na Türk şirketlerinin yoğun katılım gösterdiğini de hatırlatarak, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

“Karadeniz’de Türkiye ile güçlü ortaklığımız var”

Romanya’nın Karadeniz güvenliği konusunda Türkiye ile yakın iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Toiu, “Türkiye ile Karadeniz’i birlikte koruma konusunda güçlü bir ortaklığımız bulunuyor.” dedi.

Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna’nın yürüttüğü ortak çalışmaların Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasına ve tahıl koridorunun işletilmesine katkı sunduğunu belirten Toiu, Türkiye’nin bölgesel istikrardaki rolüne dikkat çekti.

Bakan Fidan’ın diplomatik rolüne övgü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın özellikle Orta Doğu’daki diplomatik girişimlerde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Toiu, “Türkiye’nin ve Bakan Hakan Fidan’ın Orta Doğu’daki görüşmelerin kolaylaştırılmasında üstlendiği rol, bugün yaptığımız görüşmelerde de takdir edildi.” diye konuştu.

“Türkiye’nin Avrupa perspektifini destekliyoruz”

Toiu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde Türkiye’nin Avrupa perspektifini de ele aldıklarını belirterek, “Türkiye için öngördüğümüz gelecek, Türkiye’nin Avrupa yoluna odaklanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.