Ankara’da kritik Şara-Trump zirvesi: Ahmed Şara Ankara’ya ulaştı

Daha önce Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ile ABD’nin NATO Daimî Temsilcisi Matt Whitaker tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geleceği duyurulmuştu.

Şara’nın Ankara’ya ulaşmasıyla birlikte iki liderin bugün yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Görüşme, Esed sonrası dönemde Washington ile Şam arasında gerçekleşecek en dikkat çekici üst düzey temaslardan biri olarak değerlendiriliyor.

Gündemde İran ve bölgesel güvenlik var

ABD’li yetkililerin verdiği bilgilere göre görüşmenin ana gündemini İran kaynaklı bölgesel güvenlik tehditleri, deniz ticaret yollarının güvenliği ve Suriye’deki son gelişmeler oluşturacak. Tarafların ayrıca terörle mücadele, bölgesel istikrar ve ABD-Suriye ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Trump’tan görüşme sonrası açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ahmed Şara ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyerek Ankara temaslarını ve zirvede ele alınan başlıkları değerlendirmesi bekleniyor.

Trump’ın Türkiye programını tamamlamasının ardından, ilk yurt dışı ziyaretinde kullandığı yeni Boeing 747 tipi Air Force One uçağıyla Washington’a dönmesi öngörülüyor.