Miçotakis’ten Ankara’da Türkiye mesajı: "İlişkilerin geliştirilmesini destekliyorum"

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde konuşan Miçotakis, Yunanistan’ın NATO’ya bağlılığının sürdüğünü belirterek, “Şu anda silahlı kuvvetlerimiz için 25 milyar avroluk bir modernize programı uyguluyoruz.” dedi.

ABD-İran gerilimine de değinen Miçotakis, mutabakata uyulmasının önemine dikkat çekerek, “Yaşam maliyetinin tüm Avrupa hükümetleri için bir numaralı öncelik olduğu bir dönemde, demokrasi ve diplomasiye bu çetrefilli sorunu çözmeleri için zaman tanımak hayati önem taşımaktadır. Tabii ki tansiyonun daha da artmasının benzin fiyatlarında artış demek olduğunun farkındayım ve bunun olmamasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de düzenlenen zirveye ilişkin değerlendirmesinde ise “Ankara’yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur.” dedi.

Macaristan’dan Ukrayna açıklaması

Macaristan Başbakanı Peter Magyar da zirve öncesinde yaptığı açıklamada, NATO’nun birlik içinde kalmasının önemine vurgu yaptı. Magyar, ülkesinin savunma harcamalarını artıracağını belirterek, “NATO’nun birlik içinde olması hepimizin ortak çıkarıdır ve Macaristan’ı güvenilir bir müttefik olarak yeniden konumlandırma konusunda kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Magyar, “Ukrayna kurban, Rusya ise zalim saldırgandır ve Ukrayna, toprakları ile toprak bütünlüğünü savunma hakkına sahiptir. Ukrayna’ya insani yardımları sürdürüyoruz ancak daha önce de defalarca dediğimiz gibi Macaristan, Ukrayna’ya silah ya da asker göndermeyecektir.” dedi.