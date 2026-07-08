08 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Yayınlanma
14
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, zirve marjında gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde başkent Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ise ikinci gününde liderlerin katılımıyla devam ediyor.

Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşılanan devlet ve hükümet başkanları, ikinci gün programı kapsamında yeniden Beştepe’de bir araya geldi.

Liderler, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen oturumlarda ittifakın geleceği, bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve güncel uluslararası gelişmelere ilişkin başlıkları ele alıyor.

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Bakan Fidan, Macarlı mevkidaşı Anita Orban ile Ankara’da görüştü
Bakan Fidan, Macarlı mevkidaşı Anita Orban ile Ankara’da görüştü
#Gündem / 08 Temmuz 2026
Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi trafiği
Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi trafiği
#Gündem / 07 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
Dünya
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Dünya
İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
Miçotakis’ten Ankara’da Türkiye mesajı: "İlişkilerin geliştirilmesini destekliyorum"
Miçotakis’ten Ankara’da Türkiye mesajı: "İlişkilerin geliştirilmesini destekliyorum"
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.