Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, zirve marjında gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde başkent Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ise ikinci gününde liderlerin katılımıyla devam ediyor.

Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşılanan devlet ve hükümet başkanları, ikinci gün programı kapsamında yeniden Beştepe’de bir araya geldi.

Liderler, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen oturumlarda ittifakın geleceği, bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve güncel uluslararası gelişmelere ilişkin başlıkları ele alıyor.