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AjansHaber Gündem Rutte’den Trump’a övgü: “Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi”

Rutte’den Trump’a övgü: “Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gününde ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte kameraların karşısına geçti. Rutte, Trump’ın savunma harcamalarının artırılmasındaki rolünü överken, ABD’nin son dönemdeki dış politika adımlarına da destek verdi.

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Rutte’den Trump’a övgü: “Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi”

Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı öncesinde konuşan Rutte, ABD’nin İran’a yönelik son askeri operasyonlarının Tahran’ın nükleer ve balistik füze kapasitesini zayıflattığını savunarak, bunun bölgesel ve küresel güvenlik açısından önemli olduğunu söyledi.

İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki ticari gemilere yönelik saldırılarına değinen Rutte, “Dün gece yaptığınızın kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu çok güçlü bir karşılıktı ve bu konuda yanınızdayım.” ifadelerini kullandı.

“Savunma harcamalarındaki artış Trump’ın başarısı”

Avrupa ülkeleri ile Kanada’nın savunma bütçelerindeki artışı değerlendiren Rutte, müttefiklerin 2025 ve 2026 yıllarında savunma harcamalarını toplam 258 milyar dolar artıracağını belirtti.

Bu artışın önemli bölümünün ABD savunma sanayiine yöneldiğini ifade eden Rutte, yapılan yatırımlar sayesinde ABD’de yaklaşık 200 bin kişilik istihdamın desteklendiğini söyledi.

Trump’a hitaben konuşan Rutte, “Başardığınız gerçekten çok büyük bir zafer.” diyerek, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırmasında ABD Başkanı’nın liderliğinin belirleyici olduğunu ifade etti.

“Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi”

Trump’ın NATO üzerindeki etkisine dikkat çeken Rutte, “Ben şunu savunuyorum. Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi. Elbette bunda Rusya’nın etkisi var ancak sizin katkınız da çok büyük. Bu gerçekten büyük bir zafer. Bunu siz başardınız.” değerlendirmesinde bulundu.

Grönland mesajı

Açıklamasının sonunda Arktik bölgesindeki güvenlik planlamalarına da değinen Rutte, Grönland konusunda daha önce varılan mutabakatlara bağlı kalacaklarını belirterek, “O anlaşmanın adım adım uygulanmasını sağlayacağım.” dedi.

#Nato Ankara Zirvesi
#Nato Genel Sekreti Mark Rutte
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