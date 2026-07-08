ASELSAN Genel Müdürü Akyol: “Avrupa’nın en hızlı savunma sanayisi şirketlerinden biriyiz”

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Müttefikler Ankara’da Programı” kapsamındaki savunma panelinde konuşan Akyol, Türkiye’nin savunma sanayisi ekosisteminin geldiği noktaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“NATO 3.0’ın yeni unsuru savunma sanayisi”

Türkiye’nin NATO içindeki rolünün yıllar içinde değiştiğine dikkati çeken Akyol, NATO 1.0 döneminde Türkiye’nin öneminin coğrafi konumundan, NATO 2.0 döneminde ise askeri gücünden kaynaklandığını belirtti.

“NATO 1.0’da Türkiye’nin kritik öneminin coğrafi konumundan kaynaklandığını, NATO 2.0’da Türkiye’nin teşkilatın en büyük ikinci askeri gücü olarak tanımlandığını” ifade eden Akyol, “NATO 3.0’da ise yeni unsurun savunma sanayisi olduğunu” söyledi.

Akyol, Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de askeri gücüyle NATO ülkelerinin ana savunma sanayisi tedarikçilerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

“Seri üretim kabiliyetimizi yüzde 40 artırdık”

Savunma sanayisinde teslimat sürelerinin sektörün doğası gereği uzun olduğunu belirten Akyol, ASELSAN’ın üretim kapasitesinde önemli bir artış sağladığını anlattı.

Sektörde alınan siparişlerin işin doğası gereği 2, 3, hatta 4 yılda teslim edilebildiğini aktaran Akyol, “Bizim geçen yıl elde ettiğimiz başarı, siparişlerin yüzde 28’ini aynı yıl içinde teslim etmek oldu. Bu, endüstriyel kapasitemizin bir sonucudur. Sadece son 2 yılda seri üretim kabiliyetlerimizi yüzde 40 artırdık. Şu anda Ankara’da dünyanın en büyük hava savunma altyapılarından biri inşa ediliyor. Bu 2 milyar dolardan fazla bir yatırım. Oldukça dinamik bir inovasyon döngüsüne sahibiz. Bu birçok şirketten daha iyi durumda.” diye konuştu.

“Avrupa’nın en hızlı şirketlerinden biriyiz”

Seri üretim kapasitesi ve sahadan alınan gerçek zamanlı operasyonel geri bildirimlerin kendilerini Avrupa’daki şirketlerden ayırdığını vurgulayan Akyol, Türk savunma sanayisinin geniş bir ekosistemle çalıştığını ifade etti.

Akyol, “Bu sadece ASELSAN ve ROKETSAN’ın değil, bizi destekleyen 3 binden fazla yerel firmadan oluşan ekosistemimizin başarısıdır, Türk savunma sanayisinin bir kabiliyetidir. Avrupa bölgesindeki takvimleri ve teslimat sürelerini biliyorum. Bu tür bir kapasitenin orada hazır olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

“2 yılın altında teslim edebiliriz”

Türkiye’nin üretim kapasitesine dikkat çeken Akyol, NATO müttefiklerine yönelik teslimat konusunda iddialı mesajlar verdi:

“Bu yüzden Ankara’dan açıkça ilan ediyoruz ki hava savunma sistemleri dahil en karmaşık radar ve hava savunma sistemlerimizden pek çoğunu bugün sipariş vermeniz durumunda tüm müttefiklere 2 yılın altında bir sürede teslim edebiliriz.”

“Açık rekabet daha kaliteli ve düşük maliyetli ürün sağlar”

Avrupa ülkelerine açık rekabet çağrısında bulunan Akyol, Türk savunma sanayisinin daha iyi çözümler sunabileceğini belirtti:

“Avrupa ulusları ve hükümetleri, kapalı rekabet yerine açık rekabeti tercih etmeyi uzun vadeli stratejileri için değerlendirmelidir. Açık rekabet kullanıcılar için daha kaliteli ürünlerin, daha az maliyetle elde edilmesini sağlayacaktır. Biz Türk savunma sanayisi olarak daha iyi çözümler sunabiliriz ve bunu bazı ülkelerde uyguladık. Türkiye’nin kapasitesi ortadadır. Türkiye ve Türk savunma sanayisinin NATO güvenlik şemsiyesine eskisinden daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum.”