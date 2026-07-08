Ay Yıldız Karargahı’nda tarihi NATO resepsiyonu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, stratejik yerleşkenin “Yıldız” bölümünde düzenlenen resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk mevkidaşlarını askeri bando eşliğinde karşıladı.

Güler, müttefik ülkelerin savunma bakanlarıyla yakından ilgilenirken, program kapsamında anı fotoğrafları da çektirildi.

“Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan ilham alındı”

Resepsiyonda Ay Yıldız Müşterek Karargahı hakkında bilgi veren Güler, yerleşkenin mimarisinin Türk bayrağındaki hilal ve yıldız figürlerinden ilham alınarak tasarlandığını belirtti.

Bakan Güler, tamamlandığında Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının aynı çatı altında faaliyet göstereceğini ifade etti.

“Müşterek harekat kabiliyetini en üst seviyeye çıkaracağız”

Karargahın sağlayacağı operasyonel avantajlara değinen Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti ‘Çelik Kubbe’ stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.”

“Kriz ve savaş senaryolarına göre tasarlandı”

Ay Yıldız Karargahı’nın ileri teknoloji altyapısıyla donatıldığını belirten Güler, yerleşkenin kriz dönemlerinde kesintisiz komuta ve iletişim imkânı sağlayacağını vurguladı:

“Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk idare imkanı sunacak şekilde ‘akıllı ve sürdürülebilir’ bina teknolojileriyle donatılmıştır.”

“Türkiye’nin kararlı duruşunun sembolü olacak”

Yeni karargahın yalnızca modern bir askeri tesis olmadığını ifade eden Güler, projenin Türkiye’nin savunma vizyonunu yansıttığını söyledi:

“Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse İttifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.”