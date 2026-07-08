İBB davasında Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, aralarında belediye yöneticileri, sanıklar, avukatlar ve izleyiciler katıldı.

Savunmasını yapmak üzere kürsüye çağrılan Ekrem İmamoğlu, “Ben sorgu vermeye gelmedim, taleplerimi dile getirmek için çıktım.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Kuralda değişiklik yapmayacağız. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız.” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı, “Burası senin yargılayacağın mekan değil.” ifadelerini kullanarak duruşma düzeninin sağlanması amacıyla İmamoğlu’nun salondan çıkarılmasına karar verdi.

Kararın ardından mahkeme başkanı, “Jandarma arkadaşlar salonu komple boşaltın.” talimatını verdi ve duruşmaya ara verildi.

Salondan çıkarıldığı sırada İmamoğlu, “Yazık sana.” ifadesini kullandı. İmamoğlu ayrıca, “Benim Ankara’da yargılayacaklarım burada yargılayanlara müdahale etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır.” dedi.

Duruşmanın ilerleyen saatlerde diğer sanıkların savunmalarıyla devam ettiği öğrenildi.