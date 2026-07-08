08 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Ankara’da görüştü
15:58 NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı
14:12 Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında: Ankara’dan CAATSA ve F-35’de yeni dönem mesajı
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savunma harcamalarında yüzde 5 hedefine 2035’ten 5 yıl önce ulaşmayı hedefliyoruz”
AjansHaber Gündem İBB davasında Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı

İBB davasında Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ilişkin davada yargılanan Ekrem İmamoğlu, duruşma sırasında yaşanan tartışmanın ardından mahkeme başkanının kararıyla salondan çıkarıldı.

Yayınlanma
14
İBB davasında Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, aralarında belediye yöneticileri, sanıklar, avukatlar ve izleyiciler katıldı.

Savunmasını yapmak üzere kürsüye çağrılan Ekrem İmamoğlu, “Ben sorgu vermeye gelmedim, taleplerimi dile getirmek için çıktım.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Kuralda değişiklik yapmayacağız. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız.” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı, “Burası senin yargılayacağın mekan değil.” ifadelerini kullanarak duruşma düzeninin sağlanması amacıyla İmamoğlu’nun salondan çıkarılmasına karar verdi.

Kararın ardından mahkeme başkanı, “Jandarma arkadaşlar salonu komple boşaltın.” talimatını verdi ve duruşmaya ara verildi.

Salondan çıkarıldığı sırada İmamoğlu, “Yazık sana.” ifadesini kullandı. İmamoğlu ayrıca, “Benim Ankara’da yargılayacaklarım burada yargılayanlara müdahale etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır.” dedi.

Duruşmanın ilerleyen saatlerde diğer sanıkların savunmalarıyla devam ettiği öğrenildi.

#ekrem imamoğu
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
Dünya
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Dünya
İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları’na açtı
Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları’na açtı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.