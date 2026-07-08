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AjansHaber Gündem Trump: "Suriye’yi 'teröre destek veren devletler listesinden' çıkaracağım"

Trump: "Suriye’yi 'teröre destek veren devletler listesinden' çıkaracağım"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’yi 1979’dan beri bulunduğu “teröre destek veren devletler listesinden” çıkaracağını açıkladı.

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Trump: "Suriye’yi 'teröre destek veren devletler listesinden' çıkaracağım"

Trump, Ankara’nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından, Ahmed Şara ile gerçekleştireceği ikili görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin “teröre destek veren devletler listesinden” çıkarılıp çıkarılmayacağı yönündeki soruya Trump, “Sanırım bunu yapacağım. Neden yapmayayım? (Şara) Çok iyi bir iş çıkardı. Belki bu konuyu (Şara da) açabilirdi. Bu iyi bir soru. Bu konuda sorunu olan var mı? Bence bunu yapmalıyız. Evet, (Suriye’yi listeden) çıkaracağım.” yanıtını verdi.

Trump, Suriye’nin Lübnan ve Hizbullah konusunda destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise, “Yardımcı olabilirler. Göreceğiz. Bu konuda büyük ilerleme kaydediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilere de değinen Trump, ”(Erdoğan) Netanyahu’nun arkadaşı değil, iyi anlaşmıyorlar. Ancak biliyorsunuz benim için (Erdoğan) harika biri oldu. Türkiye, şahane bir müttefik oldu. Ayrıca bir NATO ülkesi.” dedi.

Trump, İsrail için yaptıklarını daha önce hiçbir ABD başkanının yapmadığını savunarak, “Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail bugün var olmazdı.” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreci İran’ın “nükleer silahtan arındırılması işi” olarak nitelendiren Trump, ”(İran’ın) Asla nükleer silahı olmayacak. Asla olmayacağını onlar kabul etti. Ancak her zaman kötü davranıyorlar. Onlarla ilgili bir sorun var.” diye konuştu.

Trump, İran’daki nükleer materyali yer altından çıkarabilecek makinelere yalnızca ABD’nin sahip olduğunu öne sürerek, uranyumun tamamen ortadan kaldırılması ya da bir anlaşmaya varılması halinde bölgeye gideceklerini söyledi.

Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Trump, “AB ile ne olacağını göreceğiz. Yıllardır bizden faydalandılar. O ülkelerle, AB’deki her ülkeyle çok yakınız. Sorun şu ki yıllardır ABD’den faydalandılar. Aynı (Şara) gibi. Suriye’den de faydalandılar. O (Suriye’yi) geri getiriyor ben de ABD’yi.” değerlendirmesinde bulundu.

“İran’ı vurduğumuz her an petrol fiyatları biraz yükseliyor”

Petrol fiyatlarının geçen ay yüzde 50 düştüğünü belirten Trump, “İran’ı vurduğumuz her an petrol fiyatları biraz yükseliyor.” dedi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya ise Trump, “Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar. Bence Lübnan’la iyi geçinmeleri, Lübnan’la anlaşmalar yapmaları harika bir şey.” yanıtını verdi.

Trump, İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşma yapıldığını belirterek, “Evet, (İsrail’in Lübnan’ın güneyinden askerlerini çekmesine ilişkin) ayrılacaklar ve bence çok iyi sonuçlanacak.” ifadelerini kullandı.

Başkanlığı öncesindeki ABD yönetimini de eleştiren Trump, Ahmed Şara hakkında ise, “Eğer bir buçuk yıl önce Washington’a gelseydi, hayatından endişe ederdi çünkü (Washington) çok tehlikeliydi.” değerlendirmesinde bulundu.

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