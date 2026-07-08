Oyuncu Ece İrtem’in otopsi raporu tamamlandı: Kesin ölüm nedeni alkol zehirlenmesi

İlk günlerde hazırlanan ön otopsi raporunda darp, travma veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir bulgu bulunmadığı belirtilmiş, kesin ölüm nedeninin toksikolojik ve diğer laboratuvar analizlerinin ardından belirleneceği açıklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından yürütülen ayrıntılı incelemelerde, radyolojik görüntülemelerde kemik kırığına ya da vücutta yabancı metalik bir cisme rastlanmadı. İncelemelerde yalnızca diş dolguları ile saç tokalarına ait metalik görüntüler tespit edildi.

Yapılan dış muayenede göğüs bölgesi ile sol kolda daha önce oluşmuş yaralara ait iyileşme dokuları saptanırken, cinsel muayenede akut travmatik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca otopsi boyunca ölümün dış müdahale sonucu gerçekleştiğini gösterecek herhangi bir travmatik iz belirlenmedi.

Bunun üzerine Ece İrtem’den toksikolojik, histopatolojik, biyolojik ve mikrobiyolojik incelemeler için örnekler alınarak kapsamlı laboratuvar analizleri gerçekleştirildi.

Maymun ısırığı iddiasını çürüten sonuç

Hazırlanan kesin raporda, kamuoyunda tartışılan maymun ısırığı iddialarına ilişkin mikrobiyolojik incelemelerin sonuçlarına da yer verildi. Yapılan analizlerde herhangi bir virüs, parazit ya da enfeksiyon etkenine rastlanmadığı bildirildi. Böylece Tayland seyahatine ilişkin iddiaları destekleyen bilimsel bir bulguya ulaşılamadı.

Kanda yüksek miktarda etil alkol tespit edildi

Raporda yer alan toksikolojik incelemelerde ise şu değerlendirme yapıldı:

“Kanda yüksek miktarda etil alkol tespit edildi. Alınan örneklerde herhangi bir uçucu madde, uyuşturucu veya uyarıcı madde saptanmadı.”

Tüm laboratuvar sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Ece İrtem’in etil alkol (alkol) zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği kesin olarak belirlendi.

Hazırlanan kesin otopsi raporu, 8 Temmuz 2026 tarihinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilerek dosyaya eklendi.