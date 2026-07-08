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AjansHaber Gündem Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Türkiye ve Körfez ülkelerine teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Türkiye ve Körfez ülkelerine teşekkür

Ankara’da temaslarını sürdüren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini değerlendiren Şara, ülkesinin yeniden inşa sürecine ilişkin yol haritasını paylaşırken, Türkiye ve Körfez ülkelerinin verdiği diplomatik desteğe özel teşekkür etti.

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Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Türkiye ve Körfez ülkelerine teşekkür

Son bir buçuk yıldır Suriye’nin birlik ve bütünlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla yoğun çaba gösterdiklerini belirten Şara, ülkenin kalkınma ve ekonomik toparlanma sürecinde önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Şara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başkanın (Trump) da ifade ettiği gibi, ülkenin birliğini sağlama ve onu kalkınma ile ekonomi açısından doğru bir yola koyma konusunda büyük bir başarı elde ettik.”

“Suriye halkı, bu süreçte kendisine destek olan herkese minnettardır”

Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye ile Körfez ülkelerinin diplomatik girişimlerinin önemli rol oynadığını belirten Ahmed Şara, bu destekten dolayı teşekkür ederek bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Şara, “Suriye halkı, bu süreçte kendisine destek olan herkese minnettardır.” ifadelerini kullanarak, Ankara ve Körfez başkentlerinin katkılarının yeni dönemde ülkesinin yeniden ayağa kalkmasında önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Trump’ın kararına övgü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki kararına da değinen Şara, Suriyelilerin bu adımı “tarihi bir karar” olarak değerlendirdiğini söyledi.

Şara, yaptırımların kaldırılmasının ülkenin ekonomik canlanmasına, yatırım ortamının güçlenmesine ve yeniden imar çalışmalarının hız kazanmasına katkı sağlayacağını belirterek, Suriye’nin yeni dönemde istikrar, kalkınma ve ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeye kararlı olduğunu ifade etti.

Açıklamasının sonunda ülkesinin geleceğine ilişkin umutlu mesajlar veren Ahmed Şara, Suriye yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte halkın refahını artıracak reformları hayata geçirmeye ve ülkenin geleceğini yeniden inşa etmeye odaklandığını söyledi.

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