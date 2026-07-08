08 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Ankara’da görüştü
15:58 NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı
14:12 Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında: Ankara’dan CAATSA ve F-35’de yeni dönem mesajı
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savunma harcamalarında yüzde 5 hedefine 2035’ten 5 yıl önce ulaşmayı hedefliyoruz”
AjansHaber Gündem Macron’dan Ankara Zirvesi sonrası dikkat çeken mesajlar

Macron’dan Ankara Zirvesi sonrası dikkat çeken mesajlar

Başkentte düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hem NATO’nun geleceğine hem de bölgesel krizlere ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeyi değerlendiren Macron, temasların “yapıcı bir havada geçtiğini” belirterek, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yayınlanma
14
Macron’dan Ankara Zirvesi sonrası dikkat çeken mesajlar
KAYNAK: (AA)

Macron, Fransa’nın NATO içerisindeki savunma yükümlülüklerini kararlılıkla yerine getirdiğini vurgulayarak, son 10 yılda yapılan yasal düzenlemeler sayesinde Fransız ordusunun bütçesinin iki katına çıkarıldığını söyledi. Fransa’nın NATO’nun Doğu kanadındaki askeri varlığını sürdürdüğünü, birçok ittifak misyonunda liderlik üstlendiğini ve Finlandiya’da gerçekleştirilecek faaliyetlere de destek vereceğini ifade eden Macron, Avrupa’nın savunma alanında daha güçlü ve bağımsız bir kapasite oluşturduğunu kaydetti.

NATO’nun temel misyonuna dikkat çeken Macron, “İttifak, Avrupa kıtasında barış ve istikrarın korunması için var. Ukrayna ve Orta Doğu konusunda savunduğumuz yaklaşım da tam olarak budur.” dedi.

Ukrayna için yeni toplantı: 13 Temmuz’da Paris’te

Zirve kapsamında müttefiklerin Ukrayna’ya yönelik taahhütlerini yinelediğini belirten Macron, 13 Temmuz’da Paris’te Gönüllüler Koalisyonu’nun yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

Toplantıda Rusya’nın “gölge filosuna” yönelik alınabilecek yeni tedbirlerin, savunma sanayisinin güçlendirilmesinin ve Ukrayna’ya yönelik yeni kapasite girişimlerinin ele alınacağını söyleyen Macron, müttefik ülkelerin Ukrayna ve Orta Doğu konusunda ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İran gerilimi: “İhlal, ABD’nin karşılık vermesine neden oldu”

Orta Doğu’da yükselen gerilime de değinen Macron, İran’ın ateşkesi ihlal eden saldırılarının ABD’nin karşılık vermesine yol açtığını düşündüğünü belirtti.

İran’ın yanlış bir adım attığını söyleyen Macron, buna rağmen diplomatik çözüm için öngörülen 60 günlük sürecin henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının ve Lübnan’da istikrarın sağlanmasının uluslararası toplum açısından öncelikli hedefler arasında bulunduğunu vurgulayan Macron, bu konuda müttefiklerle tam mutabakat içinde olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi: “Her şeyi ele aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntı veren Macron, iki liderin ekonomik ilişkilerden savunma sanayisine, eğitimden vatandaşları ilgilendiren başlıklara kadar geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Macron, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyi görüştük. Ekonomik planda, savunma planında, eğitim planında ve vatandaşlarımızı ilgilendiren birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Memnuniyet verici gelişmeler olduğu gibi iyileştirilmesi gereken alanlar da var. Yapıcı bir havada geçti. Bu görüşmeden çok memnun kaldım.”

SAMP/T mesajı ve Trump değerlendirmesi

Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T hava ve füze savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Macron, teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek ayrıntı vermekten kaçındı.

Fransa’daki iç siyasete ilişkin soruları yanıtsız bırakan Macron, anayasal görev süresi nedeniyle yeniden aday olamayacağını hatırlatarak, önceliğinin ülkesinin güvenliği ve Avrupa’nın savunması olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırmaları yönündeki çağrısını da değerlendiren Macron, “Bunu başkası istediği için değil, kendimiz için yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

#Nato Ankara Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO liderlerine anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO liderlerine anlamlı hediye
#Gündem / 08 Temmuz 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer’dan ikili anlaşmalara imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer’dan ikili anlaşmalara imza
#Gündem / 08 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
Dünya
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Gündem
NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı
NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı
Ankara-Washington yakınlaşması Tel Aviv’i alarma geçirdi
Ankara-Washington yakınlaşması Tel Aviv’i alarma geçirdi
Trump’tan Ankara Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı'na övgü: “Harika iş çıkardı”
Trump’tan Ankara Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı'na övgü: “Harika iş çıkardı”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.