Macron’dan Ankara Zirvesi sonrası dikkat çeken mesajlar

Macron, Fransa’nın NATO içerisindeki savunma yükümlülüklerini kararlılıkla yerine getirdiğini vurgulayarak, son 10 yılda yapılan yasal düzenlemeler sayesinde Fransız ordusunun bütçesinin iki katına çıkarıldığını söyledi. Fransa’nın NATO’nun Doğu kanadındaki askeri varlığını sürdürdüğünü, birçok ittifak misyonunda liderlik üstlendiğini ve Finlandiya’da gerçekleştirilecek faaliyetlere de destek vereceğini ifade eden Macron, Avrupa’nın savunma alanında daha güçlü ve bağımsız bir kapasite oluşturduğunu kaydetti.

NATO’nun temel misyonuna dikkat çeken Macron, “İttifak, Avrupa kıtasında barış ve istikrarın korunması için var. Ukrayna ve Orta Doğu konusunda savunduğumuz yaklaşım da tam olarak budur.” dedi.

Ukrayna için yeni toplantı: 13 Temmuz’da Paris’te

Zirve kapsamında müttefiklerin Ukrayna’ya yönelik taahhütlerini yinelediğini belirten Macron, 13 Temmuz’da Paris’te Gönüllüler Koalisyonu’nun yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

Toplantıda Rusya’nın “gölge filosuna” yönelik alınabilecek yeni tedbirlerin, savunma sanayisinin güçlendirilmesinin ve Ukrayna’ya yönelik yeni kapasite girişimlerinin ele alınacağını söyleyen Macron, müttefik ülkelerin Ukrayna ve Orta Doğu konusunda ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İran gerilimi: “İhlal, ABD’nin karşılık vermesine neden oldu”

Orta Doğu’da yükselen gerilime de değinen Macron, İran’ın ateşkesi ihlal eden saldırılarının ABD’nin karşılık vermesine yol açtığını düşündüğünü belirtti.

İran’ın yanlış bir adım attığını söyleyen Macron, buna rağmen diplomatik çözüm için öngörülen 60 günlük sürecin henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının ve Lübnan’da istikrarın sağlanmasının uluslararası toplum açısından öncelikli hedefler arasında bulunduğunu vurgulayan Macron, bu konuda müttefiklerle tam mutabakat içinde olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi: “Her şeyi ele aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntı veren Macron, iki liderin ekonomik ilişkilerden savunma sanayisine, eğitimden vatandaşları ilgilendiren başlıklara kadar geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Macron, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyi görüştük. Ekonomik planda, savunma planında, eğitim planında ve vatandaşlarımızı ilgilendiren birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Memnuniyet verici gelişmeler olduğu gibi iyileştirilmesi gereken alanlar da var. Yapıcı bir havada geçti. Bu görüşmeden çok memnun kaldım.”

SAMP/T mesajı ve Trump değerlendirmesi

Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T hava ve füze savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Macron, teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek ayrıntı vermekten kaçındı.

Fransa’daki iç siyasete ilişkin soruları yanıtsız bırakan Macron, anayasal görev süresi nedeniyle yeniden aday olamayacağını hatırlatarak, önceliğinin ülkesinin güvenliği ve Avrupa’nın savunması olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırmaları yönündeki çağrısını da değerlendiren Macron, “Bunu başkası istediği için değil, kendimiz için yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.