Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO liderlerine anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemekte, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı tarafından hazırlanan “The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye” adlı biyografik eser, Erdoğan’ın imzasını taşıyan özel bir mektupla birlikte liderlere hediye edildi.

Uluslararası okuyucu kitlesi için ingilizce hazırlandı

İngilizce olarak hazırlanan eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı ekseninde Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihini ele alıyor. Kitapta, kritik karar süreçleri, karşılaşılan zorluklar, gerçekleştirilen reformlar ve Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri kapsamlı şekilde değerlendiriliyor.

Çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik yolculuğunu ve Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü “cesaret politikası” kavramı çerçevesinde anlatıyor.

“Yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitaba eşlik eden imzalı mektubunda, tarihin yalnızca yaşanan olaylardan ibaret olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tarih, yalnızca yaşanılan anların toplamı değil, o anlara yön veren kararların, yoğun emeklerin ve inşa edilen vizyonun ortak birikimidir. Bu eser, şahsi bir serüvenin ötesinde, milletimizle birlikte kurduğumuz hayallerin, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir.”

Mektupta yer alan değerlendirmeyle, eserin yalnızca kişisel bir siyasi biyografi olmanın ötesinde, Türkiye’nin yakın tarihini millet, liderlik ve ortak gelecek perspektifinden ele aldığı vurgulandı.

Türkiye’nin yakın tarihine kapsamlı bakış

Eserde, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı siyasi ve toplumsal dönüşümün uluslararası kamuoyuna tarihsel ve toplumsal bağlamıyla aktarılması amaçlanıyor. Bu yönüyle çalışma, Türkiye’nin yakın dönemine ilişkin kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Akademik isimler katkı sundu

Proje direktörlüğünü Dr. Hümeyra Ş. Oktay’ın üstlendiği kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci yaptı.

Eser, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Prof. Dr. Birol Akgün tarafından kaleme alındı. Akademik birikim ile tarihsel anlatıyı bir araya getiren çalışma, Türkiye’nin dönüşümünü farklı boyutlarıyla ele alan bütüncül bir perspektif sunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı’nın hafıza vizyonunun bir parçası

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı, Türkiye’nin yakın dönem siyasi, toplumsal ve kurumsal hafızasını kayıt altına almak, gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmak amacıyla yayın, araştırma, arşiv, hafıza merkezi, kütüphane ve müze çalışmaları yürütüyor.

Vakıf tarafından hazırlanan “The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye”, bu vizyon doğrultusunda uluslararası okuyucu kitlesine yönelik hazırlanan önemli yayınlardan biri olarak öne çıkıyor.