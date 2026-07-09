Süper Lig’de yeni sezonun yol haritası belli oldu: Derbi haftaları açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çekildi.

Fikstür çekimiyle birlikte derbi haftaları da belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında sezonun ilk yarısında oynanacak derbi maçlarının haftaları şu şekilde:

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

Sezon 14 Ağustos’ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 34 haftalık resmi takvime göre Trendyol Süper Lig’de yeni sezon, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligin ilk yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerindeki 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezon, 23 Mayıs 2027’de sona erecek.

Yeni sezonda fikstür sistemi değişiyor

Bu sezon fikstürde farklı bir uygulamaya gidilecek. Fikstür anahtarı simetrik olacak ve ikinci devrede karşılaşmalar, ilk devredeki sıralamanın tam tersi şekilde oynanacak. Böylece fikstür algoritması ikinci yarıda ters yönde işleyecek.