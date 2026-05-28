Galatasaray’ın şampiyonluk kupası bayramda Galatasaraylılar Yurdu’na getirildi

Galatasaraylılar Yurdu’nda kalanlar, yakınları ve yurt çalışanları, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk kupasını görme imkanı buldu.
Bayram programı kapsamında yurt sakinleri, aileleri ve çalışanlar Galatasaraylılar Yurdu’nda buluştu. Etkinlikte Galatasaray’ın 26. Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası da yurda getirildi.
Programa, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Pasinler, vakıf yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ile kulüp üyeleri katıldı.