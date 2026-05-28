Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi, Fethiye'de taraftarlarla buluştu

Fethiye’de bir restoranda gerçekleştirilen programda Safi’yi taraftarlar ve kongre üyeleri karşıladı.

Buluşmada Safi’ye, Fethiye Fenerbahçeliler Derneği tarafından çiçek ve atkı takdim edildi.

Programda açıklamalarda bulunan Safi, adaylık sürecini değerlendirdi.

Adaylığını erken duyurduklarını ve gündeme gelen çeşitli iddialara rağmen duruşlarından vazgeçmediklerini ifade eden Safi, şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki hafta yapılacak seçimde sizlerin teveccühü ile seçimimizi kazanacağız ve Fenerbahçe’mizin şanlı tarihi bir kere daha başlayacak."

Safi, programın ardından taraftarların sorularını cevapladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.