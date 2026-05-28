Türkiye’nin milli elektrikli hızlı treni hız rekorunu 240 kilometreye taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz, maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce hızlı trenin kritik testlerinden olan dinamik fren testlerinde saatte 225 kilometre hıza ulaştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenin test programında kaydettiği yeni aşamaya ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

“Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz, saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz, maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceği

Milli hızlı tren yolcu konforu ve erişilebilirlik imkanlarıyla donatıldı

Bakan Uraloğlu, 577 yolcu kapasitesine sahip, alüminyum gövdeli ve 8 araçtan oluşan setlerin otomatik tren durdurma, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel-görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldığını belirtti.

Trenin kritik bileşenleri arasında bulunan "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi"nin ASELSAN iş birliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretildiğini belirten Bakan Uraloğlu, yolcuların konforuna ve engelli bireylerin erişimine yönelik donanımlara ilişkin şunları kaydetti:

“Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık.”

Bakan Uraloğlu: “Demiryolunda 2017’den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildi”
Şehirler arası otobüslerde 12 saate kadar tam iade dönemi
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Devlet Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: “Yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır”
DEM Parti heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti
Milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı
