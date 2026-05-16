Şehirler arası otobüslerde 12 saate kadar tam iade dönemi



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, yönetmelikle sektörel ihtiyaçlar, dijitalleşme hedefleri ve operasyonel verimlilik doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Kara yolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılacağını ve sektörde uygulama birliğinin güçlendirileceğini belirten Uraloğlu, vatandaşların haklarını daha güçlü şekilde koruyan, sektörün ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren ve dijitalleşmeyi merkeze alan yeni bir dönemin başlatıldığını ifade etti.

Terminaller ve mevsimlik işçilere yönelik düzenleme

Uraloğlu, taşımacıların terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla, terminallerde yer bulunamaması halinde yerel makamlarca tahsis edilen veya gösterilen alanların kullanılabilmesine yönelik yasal altyapının oluşturulduğunu kaydetti.

Mevsimlik tarım işçilerinin taşınmasına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, D3 yetki belgesi sahiplerinin yalnızca kendi tarım alanlarında çalışacak mevsimlik tarım işçilerini taşıyabilmesine imkan sağlandığını aktardı.

Kurye taşımacılığına yeni yükümlülükler

Kara yolu taşımacılığında dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar attıklarını vurgulayan Uraloğlu, tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin (UETS) zorunlu hale getirildiğini, uygulamanın 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye alınacağını açıkladı.

Uluslararası lojistik işletmeciliğinde aranan tecrübe şartlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “Uluslararası lojistik işletmeciliği faaliyeti yürütecekler için aranan 3 yıllık tecrübe şartında dayanak olan yetki belgelerinin, geçmiş geçerlilik süreleri de hesaplamaya dahil edilecek.” ifadesini kullandı.

Yetki belgesi devir işlemlerinde mesleki yeterlilik şartının sağlanma süresinin 45 günden 60 güne çıkarıldığını bildiren Uraloğlu, kurye taşımacılığında da yeni yükümlülükler getirildiğini belirtti.

Uraloğlu, kargo taşımacılığı yetki belgesine sahip taşımacıların, kurye gönderisi taşımaları halinde kurye yükümlülüklerine uygun faaliyet göstermelerinin zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, SRC kurye ve kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027’ye kadar temin edilmesine imkan tanındığını kaydetti.

Ayrıca 2013 model ve öncesi otomobillerin B2 ve D2 belgeleri ilavesine ilişkin süre uzatımı sağlandığını belirtti.

“Açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak”

Yolcu haklarına yönelik yapılan düzenlemelere işaret eden Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca, sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmalarının, ücret tarifelerini Bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar, azami 1 ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri, sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Muayenesiz araçlara yurt dışı çıkış izni verilmeyecek

Sürücüler için uygulanan yaş sınırlarının genel mevzuat hükümlerine bırakıldığını ifade eden Uraloğlu, muayenesi bulunmayan taşıtların yetki belgesine kayıtlı olsa dahi trafik güvenliği gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Uraloğlu, ev eşyası taşımacılığı faaliyetlerinde yalnızca kamyonetle taşımacılık yapmak isteyenler için azami 1 kamyonet sınırı getirildiğini kaydetti.

Turizm amaçlı yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde de otomobil kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını belirten Uraloğlu, Yerli Malı Belgesine sahip otomobillerin tercih edilmesi halinde kullanılabilecek taşıt adetlerine ilişkin teşvik mekanizmasının devreye alındığını ifade etti.

“Kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz”

Uraloğlu, kalkış veya varış noktası büyükşehir olan ve tarifeli faaliyet gösteren D4 yetki belgeleri için Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) veri iletim zorunluluğunun kaldırıldığını aktardı.

Engelli ve diyaliz hastalarını tek taşıtla taşıyan D2 belgeli taşımacıların mesleki yeterlilik şartından muaf tutulacağını belirten Uraloğlu, fiili taşıma imkanı bulunmayan taşımacılar için de ODY-ÜDY şartının aranmayacağını bildirdi.

Kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezaların da yeniden düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, şunları söyledi:

“Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre, ilk ihlalde 21 bin 333 lira, ikinci ihlalde 42 bin 666 lira, üçüncü ihlalde 106 bin 665 lira, dördüncü ihlalde ise 213 bin 330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek. Ayrıca, terminal işletmeciliğinde geçerli belge olmadan, faaliyet gösterilmesi de engellenecek.”