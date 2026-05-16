Düzce’de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon liralık sentetik ecza ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele soruşturması kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelinin ev ve araçlarına operasyon düzenlendi
Uzun süredir sürdürülen soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan S.A’nın Aziziye Mahallesi’nde bulunan adresleri ve kullandığı araçlara yönelik planlı çalışma yapıldı.
Ekiplerce 3 ev ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 273 adet uyuşturucu etkisi bulunan sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 9 milimetre çapında 49 mermi ile 7,65 milimetre çapında 7 mermi bulundu.
Şüphelinin 5 suç kaydı olduğu belirlendi
Hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen S.A, ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.