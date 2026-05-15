Bakan Çiftçi'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin paylaşım: “Bu topraklara ait olan yine bu topraklarda muhafaza edilecek”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kültür varlıklarının korunmasının Türkiye’nin tarihi mirası açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Medeniyetimizin hafızasını taşıyan kültür varlıklarımızın korunması, yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda tarihimize, kimliğimize ve milletimizin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesidir. İçişleri Bakanlığı olarak, kaçakçılığın her türüyle olduğu gibi kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi de kararlılıkla sürdürecek, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı destek ve nezaketleri dolayısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyor, operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum."